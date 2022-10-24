Thema u.a.: Schimmeldetektiv im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.10.2022: Thema u.a.: Schimmeldetektiv im Einsatz
61 Min. Folge vom 24.10.2022 Ab 12
Schimmeldetektiv Christian wird in Dortmund zu einer Familie gerufen, bei der großflächig Schimmel in der Wohnung gefunden wurde. Die Mutter sorgt sich um die Gesundheit ihrer Kinder.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
