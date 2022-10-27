Thema u. a.: Feine Törtchen und Pralinen - Chocolatier SindelfingenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.10.2022: Thema u. a.: Feine Törtchen und Pralinen - Chocolatier Sindelfingen
61 Min. Ab 12
In Sindelfingen hat Meisterchocolatier Kevin Kugel seine Schokoladen-Manufaktur. Hier stellt er von der Rohschokolade bis zur fertigen Praline mit seinem Team alles in Handarbeit her. Die Herausforderung heute: 80 kleine Törtchen müssen bis zur Ladenöffnung produziert werden. Und: Die Fahrscheinkontrolleure aus Augsburg kontrollieren in der Straßenbahn die Tickets der Fahrgäste. Ihr Ziel: Schwarzfahrer aufdecken und zur Rechenschaft ziehen. Was erwartet sie heute?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
12
