Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.12.2022: Thema u.a.: Zu laut und zu tief? Tuningkontrolle Hildesheim
61 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12
Die Polizei Hildesheim führt eine Tuningkontrolle durch. Ein Subaru kommt in die Kontrollstelle. Diese ist zu tief und möglicherweise auch zu laut. Und: Das Klausentreiben in Sonthofen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen