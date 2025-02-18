Pferdeflüsterin rettet Tiere: Von der Schlachtbank zum neuen Leben!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.02.2025: Pferdeflüsterin rettet Tiere: Von der Schlachtbank zum neuen Leben!
61 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Franziska Hartl bringt Schweine, Schafe und Pferde mit Osteopathie wieder auf die Beine. Sogar ein Dampfbad für ein erkältetes Pferd gehört zum Programm. Kann sie dem Pferd helfen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen