Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.11.2025: Thema u. a.: LKW-Kontrolle – Polizei deckt Überraschung im Laderaum auf
62 Min. Ab 12
Täglich rollen rund 1700 LKW über die Bundesstraßen bei Hameln. Die Polizisten Guido Krosta und Jonas Schwekendiek kontrollieren Bremsen, Ladungssicherung und Reifenprofil. Beim ersten Fahrer fällt der fehlende Gurt auf – doch die größte Überraschung wartet im Laderaum.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
