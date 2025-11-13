Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Wasserzoll Kiel - Einsatz auf der Ostsee

Kabel EinsFolge vom 13.11.2025
Thema u. a.: Wasserzoll Kiel - Einsatz auf der Ostsee

Thema u. a.: Wasserzoll Kiel - Einsatz auf der OstseeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.11.2025: Thema u. a.: Wasserzoll Kiel - Einsatz auf der Ostsee

62 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

An der Kieler Förde legt das Zollschiff „Schleswig-Holstein“ ab. Die Zöllner Björn, Marika und Stephanie überwachen die deutschen Hoheitsgewässer und die EU-Außengrenze. Ihr Ziel: Schmuggel und auffälligen Schiffsverkehr auf der westlichen Ostsee stoppen.

Alle verfügbaren Folgen