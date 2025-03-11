Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.03.2025
Folge vom 11.03.2025: Thema u. a.: Verdächtige Lieferung! Cannabis Samen im Paketbrief

60 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Das Zollamt Bad Reichenhall an der A8. Hier kommen täglich Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union über die Grenze. Die Zöllner Christoph und Daniela müssen diese kontrollieren und für den Verkauf freigeben. Die erste Warensendung kommt per Post. Eine Firma verschickt Cannabis Samen von Großbritannien aus Deutschland. Das ist allerdings verboten!

