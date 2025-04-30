Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.04.2025
61 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Ein Notruf, alarmierende Symptome und ein Verdacht, der keine Zeit zum Zögern lässt: Pilot Steffen Arnold-Batschke, Notarzt Christoph Busjahn und Sanitäter Peter Stenzel starten mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 48“ zu einem abgelegenen Hotel. Dort wartet eine Patientin, bei der ein Herzinfarkt vermutet wird?

