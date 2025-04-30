Notruf Luftrettung NeustrelitzJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.04.2025: Notruf Luftrettung Neustrelitz
61 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Ein Notruf, alarmierende Symptome und ein Verdacht, der keine Zeit zum Zögern lässt: Pilot Steffen Arnold-Batschke, Notarzt Christoph Busjahn und Sanitäter Peter Stenzel starten mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 48“ zu einem abgelegenen Hotel. Dort wartet eine Patientin, bei der ein Herzinfarkt vermutet wird?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
