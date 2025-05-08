Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Josh Jabs und Anna braten Burger

Kabel EinsFolge vom 08.05.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: Josh Jabs und Anna braten Burger

Thema u. a.: Josh Jabs und Anna braten BurgerJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.05.2025: Thema u. a.: Josh Jabs und Anna braten Burger

60 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Saftige Burger mit aromatischer italienischer Cocktail-Mozzarella-Füllung. Dazu goldgelbe Steakhouse-Pommes mit selbstgemachter Mayonnaise stehen heute auf dem Küchenplan von Josh Jabs und seiner Umschülerin Anna. Der Grillmeister des „Goldhorn-Beefclubs“ zeigt ihr, wie der Grillklassiker so richtig gut gelingt und auf was man alles achten muss, um die richtige Würze zu bekommen. Bei dem beliebten Gericht kommt es die Mischung von Säure, Schmelz und Schärfe an.

Alle verfügbaren Folgen