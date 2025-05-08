Thema u. a.: Josh Jabs und Anna braten BurgerJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.05.2025: Thema u. a.: Josh Jabs und Anna braten Burger
60 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Saftige Burger mit aromatischer italienischer Cocktail-Mozzarella-Füllung. Dazu goldgelbe Steakhouse-Pommes mit selbstgemachter Mayonnaise stehen heute auf dem Küchenplan von Josh Jabs und seiner Umschülerin Anna. Der Grillmeister des „Goldhorn-Beefclubs“ zeigt ihr, wie der Grillklassiker so richtig gut gelingt und auf was man alles achten muss, um die richtige Würze zu bekommen. Bei dem beliebten Gericht kommt es die Mischung von Säure, Schmelz und Schärfe an.
