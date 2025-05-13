Thema u, a,: Industriekletterer in Köln – Einsätze in luftiger Höhe!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.05.2025: Thema u, a,: Industriekletterer in Köln – Einsätze in luftiger Höhe!
61 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Chris Wajda und sein Team sind die Profis für unzugängliche Orte. Kein Auftrag ist für die Industriekletterer von „Alles Senkrecht“ zu hoch. Diesmal reinigen sie in an einem Hotel Fenster, die wegen der Lage direkt am Rhein nur durch Abseilen vom Dach erreichbar sind. Ein gefährliches Unterfangen.
