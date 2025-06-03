Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Fensterputzer Elbphilharmonie Hamburg

Kabel EinsFolge vom 03.06.2025
Joyn Plus
Thema u.a.: Fensterputzer Elbphilharmonie Hamburg

Thema u.a.: Fensterputzer Elbphilharmonie HamburgJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.06.2025: Thema u.a.: Fensterputzer Elbphilharmonie Hamburg

60 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Karl und Marlon sind Industriekletterer. Drei Mal im Jahr rücken sie an, um die 1600 Quadratmeter große Glasfront der Elbphilharmonie zu reinigen. Dafür arbeiten sie in bis zu 110 Meter Höhe und müssen eins dabei sein: schwindelfrei. Und: LKW Kontrolle Memmingen

Alle verfügbaren Folgen