Thema u.a.: Fensterputzer Elbphilharmonie Hamburg
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.06.2025: Thema u.a.: Fensterputzer Elbphilharmonie Hamburg
60 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Karl und Marlon sind Industriekletterer. Drei Mal im Jahr rücken sie an, um die 1600 Quadratmeter große Glasfront der Elbphilharmonie zu reinigen. Dafür arbeiten sie in bis zu 110 Meter Höhe und müssen eins dabei sein: schwindelfrei. Und: LKW Kontrolle Memmingen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© Kabel Eins
