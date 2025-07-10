Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 10.07.2025: Thema u.a.: Streife in Berlin: Einsätze am Gleis und im ICE-Werk

Sonntagvormittag in Berlin: Die Polizisten Stephan und Heinz sind an Bahnanlagen unterwegs. Ein leerer Bunker bleibt zunächst unauffällig, doch dann werden sie zu einem Streit unter ukrainischen Obdachlosen gerufen. Gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei versuchen sie, die Lage zu klären. Später führt sie ein Einsatz ins ICE-Werk – dort steht ein Bluttest an.

