Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Berliner Dönertester auf Mission in Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 24.07.2025
Berliner Dönertester auf Mission in Frankfurt

62 Min.Ab 12

Zwischen Frankfurts Skyline und dem Flussufer macht sich YouTuber und Dönertester Can auf die Jagd nach dem besten Döner der Mainmetropole. Dafür testet er die Läden mit den besten Bewertungen aus seiner Community und dem Internet. Wer überzeugt Can mit knusprigem Brot, leckerer Soße und zartem Fleisch?

