Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
62 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 12
Starkoch Lucki Maurer wird Gastgeber: Beim „Bad Ass BBQ feat. The Boss Hoss“ treffen Grillkunst und Rock’n’Roll aufeinander. Gemeinsam mit den Berliner Country-Rockern, 18 Grillprofis und mehreren Bands lädt er 350 Gäste auf seinen Hof in Rattenberg. Ein kulinarisches Festival mit Herz, Glut und Musik – und eine neue Herausforderung für den Koch mit Leidenschaft.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen