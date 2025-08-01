Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 01.08.2025
Folge vom 01.08.2025
Ab 12

Mit mehr als 250 Geschäften ist das Centro in Oberhausen eines der größten Einkaufszentren in ganz Europa. Nach dem Shoppen können die Besucher aus mehr als 50 Foodständen wählen. Ob es schmeckt - das möchte Food-Tester Markus Grimm heute herausfinden. Dafür sucht er sich zwei Läden mit arabischer und italienischer Küche.

