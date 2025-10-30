Thema u.a.: Zollkontrolle auf der Automechanika - Auf der Spur gefälschter TeileJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.10.2025: Thema u.a.: Zollkontrolle auf der Automechanika - Auf der Spur gefälschter Teile
60 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Kirsten Jung und Elias Kaup vom Zoll sind auf der Suche nach Fälschungen. Auf der Automechanika in Frankfurt spüren sie solche Plagiate mit Hilfe der deutschen Originalhersteller auf, ziehen sie aus dem Verkehr und stellen die Verkäufer und Aussteller zur Rechenschaft.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
