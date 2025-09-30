Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wildvogelstation Kirchwald

Kabel EinsFolge vom 30.09.2025
Wildvogelstation Kirchwald

Wildvogelstation KirchwaldJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.09.2025: Wildvogelstation Kirchwald

60 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Constantin Wagner und sein Team von der Wildvogelpflegestation in Kirchwald bekommen heute einen ganz besonderen Schützling von Spaziergängern gebracht: Waldschnepfenküken, wenige Tage alt. Die ausgetrockneten und ausgekühlten Küken versuchen die Tierpfleger schnellstmöglich aufzupäppeln, um sie wieder in die Freiheit zu entlassen.

Alle verfügbaren Folgen