Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ordnungsamt Rüdesheim und Frankfurts Kleingartenkontrolleurinnen

Kabel EinsFolge vom 02.09.2025
61 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12

Ob parken im Halteverbot, Alkohol auf dem Spielplatz oder E-Scooter auf dem Gehweg, die Ordnungspolizei Rüdesheim kontrolliert genau. Mit klaren Ansagen sorgen sie für Sicherheit im öffentlichen Raum. Dabei stoßen sie heute auf ungewöhnliche Situationen und kuriose Ausreden und Im Frankfurter Kleingartenverein „Gutleut“ führen Claudia Geist und Katrin König heute eine Kontrolle durch und prüfen ob alle Regeln eingehalten werden.

