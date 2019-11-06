Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: Lebensmittelkontrolle Heidekreis

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Lebensmittelkontrolle im Heidekreis: Uwe Rudolph beginnt mit der Überprüfung eines Tante-Emma-Ladens. Die Besitzerin hat den Betrieb erst vor Kurzem übernommen und verfügt bisher nur über wenig Erfahrung. Uwes Mängelliste wird länger und länger ... Und: Verbandsgemeinde Langenlohnsheim in Rheinland-Pfalz: Daniel Dietrich muss zu einem Vollstreckungstermin. Der Mann hat rund 260 Euro Schulden und ignoriert alle Briefe ... Rechte: kabel eins

