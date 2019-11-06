Lebensmittelkontrolle HeidekreisJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Lebensmittelkontrolle Heidekreis
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Lebensmittelkontrolle im Heidekreis: Uwe Rudolph beginnt mit der Überprüfung eines Tante-Emma-Ladens. Die Besitzerin hat den Betrieb erst vor Kurzem übernommen und verfügt bisher nur über wenig Erfahrung. Uwes Mängelliste wird länger und länger ... Und: Verbandsgemeinde Langenlohnsheim in Rheinland-Pfalz: Daniel Dietrich muss zu einem Vollstreckungstermin. Der Mann hat rund 260 Euro Schulden und ignoriert alle Briefe ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen