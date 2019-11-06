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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ordnungsamt Apolda

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ordnungsamt Apolda

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Trotz zehn Grad Minus und heftigem Schneefall haben Dietmar Rosenkranz und Marcel Schmidt vom Ordnungsamt Apolda alle Hände voll zu tun. Von umgefallenen Straßenschildern über tote Tiere auf der Fahrbahn bis hin zu illegal entsorgtem Müll - das Aufgabengebiet der Ordnungshüter ist breit gefächert ... Und: Olaf Seiche vom TÜV Rheinland kontrolliert ein Berliner Hostel, das zuletzt durch fehlende Checklisten und mangelnde Beschilderung von Notausgängen auffiel ... Rechte: kabel eins

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