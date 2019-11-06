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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ordnungsamt Apolda

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ordnungsamt Apolda

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

OA Apolda Apolda in Thüringen - im 23.000-Einwohner-Städtchen sorgen Dietmar Rosenkranz und Marcel Schmidt für Recht und Ordnung. Ihr erster Fall führt die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu einer verfallenen Villa. Dort sollen regelmäßig Jugendliche abhängen. Offiziell steht das Haus seit über zehn Jahren leer. Doch angeblich werden hier wilde Partys gefeiert? Und: Landshuter Frühjahrsdult 23 Uhr in Landshut. Schichtbeginn für die Sicherheitsleute Rainer Güttler und Sebastian Moosmeier. Auf der sogenannten "Frühjahrsdult" schließen die Zelte. Während für die Schausteller der Feierabend anbricht, beginnt jetzt die eigentliche Arbeit des Sicherh Rechte: kabel eins

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