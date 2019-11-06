Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Security StubuSchichtbeginn für die Securitys Manu und Paule im Stubu Dancehouse in Bremen. 4000 Gäste feiern hier jedes Wochenende bis zum bitteren Ende. Da ist Ärger vorprogrammiert. Im Gedränge gibt es das erste Opfer.Beim Tanzen hat ein junger Mann einen Tritt kassiert und kann sich vor Schmerzen kaum mehr auf den Beinen halten. Manu und Paule müssen eingreifen.Und:Transportkontrolle HohenwallerslebenDie A 2 bei Magdeburg. Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Börde. Polizeihauptmeister Ronald Titsch und Polizeiobermeister Michael Zerrath haben einen Transporter aus Litauen im Visier. Rechte: kabel eins

