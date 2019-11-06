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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ortspolizei Schwäbisch Gmünd

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ortspolizei Schwäbisch Gmünd

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Ortspolizei Schwäbisch Gmünd10 Uhr in Schwäbisch-Gmünd. Mit wendigen Segways machen die Ordnungshüter Michele Napolitano und Daniel Wieser heute Jagd auf Falschfahrer. Die Mission "Verkehrssünder schnappen" kann beginnen. Versteckt in Seitengassen bringen sich die beiden schon mal in Stellung.Schon schnappt die Falle zu. Im Netz: zwei Mopedfahrer. Die Jugendlichen geben sich natürlich völlig ahnungslos. Doch Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht. Und:Strahlengefahr auf Deutschlands StraßenLKW-Kontrolle an der A8 Richtung München. Thomas Zach und Robert Prassel gehören zum Gefahrguttrupp der Autobahnpolizei Rosenheim. Rechte: kabel eins

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