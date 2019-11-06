Ortspolizei Schwäbisch GmündJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ortspolizei Schwäbisch Gmünd
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Ortspolizei Schwäbisch Gmünd10 Uhr in Schwäbisch-Gmünd. Mit wendigen Segways machen die Ordnungshüter Michele Napolitano und Daniel Wieser heute Jagd auf Falschfahrer. Die Mission "Verkehrssünder schnappen" kann beginnen. Versteckt in Seitengassen bringen sich die beiden schon mal in Stellung.Schon schnappt die Falle zu. Im Netz: zwei Mopedfahrer. Die Jugendlichen geben sich natürlich völlig ahnungslos. Doch Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht. Und:Strahlengefahr auf Deutschlands StraßenLKW-Kontrolle an der A8 Richtung München. Thomas Zach und Robert Prassel gehören zum Gefahrguttrupp der Autobahnpolizei Rosenheim. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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