Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Polizei Augsburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nachtschicht für die Augsburger Polizisten Erwin Ruile und Wolfgang Scharbow: Eine Dame hat Graffiti-Sprüher beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten versuchen nun, die Täter auf frischer Tat zu ertappen ... Und: Die Fahrkartenkontrolleure Adel Amor und Bea Löhr treffen auf einen bekannten Schwarzfahrer. Schon 21 Mal wurde der Mann erwischt und weigert sich trotzdem zukünftig für die Fahrt zu bezahlen. Uneinsichtige Fahrgäste sehen die Kontrolleure gar nicht gern ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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