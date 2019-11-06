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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Polizei Augsburg

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Polizei Augsburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nachtschicht für die Augsburger Polizisten Erwin Ruile und Wolfgang Scharbow: Eine Dame hat Graffiti-Sprüher beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten versuchen nun, die Täter auf frischer Tat zu ertappen ... Und: Die Fahrkartenkontrolleure Adel Amor und Bea Löhr treffen auf einen bekannten Schwarzfahrer. Schon 21 Mal wurde der Mann erwischt und weigert sich trotzdem zukünftig für die Fahrt zu bezahlen. Uneinsichtige Fahrgäste sehen die Kontrolleure gar nicht gern ... Rechte: kabel eins

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