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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Staffel 5 Folge 109

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Staffel 5 Folge 109

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Alexander Brandenberger, Susanne Dehnfeld und Marc Löher von der Ordnungspolizei Oberursel legen sich auf die Lauer: Anwohner eines Wohngebiets haben sich über Raser beschwert. Nun zählt das Geschick der Beamten ... Und: Auf dem Volksfest Emmes sind auch dieses Jahr wieder tausende Feierwütige unterwegs. Für den Sicherheitsdienst heißt das Großeinsatz, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Sicherheitsmänner Araz Gravi und Karsten Hubertus wissen um die Gefahren ... Rechte: kabel eins

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