Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Staffel 5 Folge 109
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Alexander Brandenberger, Susanne Dehnfeld und Marc Löher von der Ordnungspolizei Oberursel legen sich auf die Lauer: Anwohner eines Wohngebiets haben sich über Raser beschwert. Nun zählt das Geschick der Beamten ... Und: Auf dem Volksfest Emmes sind auch dieses Jahr wieder tausende Feierwütige unterwegs. Für den Sicherheitsdienst heißt das Großeinsatz, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Sicherheitsmänner Araz Gravi und Karsten Hubertus wissen um die Gefahren ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen