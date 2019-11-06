Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Staffel 5 Folge 110
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt ist ein idyllisches Städtchen. Damit das so bleibt, sorgen die Fahrradcops Tobias Trabitz und Diana Wurbs für Recht und Ordnung. Bei einer Routinekontrolle landen sie heute einen Volltreffer ... Und: Michael Dutschke vom Eichamt Hagen will betrügerischen Wochenmarkt-Händlern das Handwerk legen. Einige schwarze Schafe berechnen für ihre Ware mehr und das ist nicht erlaubt. Der Fachmann beginnt mit den Testkäufen ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen