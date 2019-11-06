Motorradkontrolle HalberstadtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Motorradkontrolle Halberstadt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Motorradkontrolle HalberstadtHasselfelde in Sachsen-Anhalt. Die Polizisten Lothar Fürsterling und Gerhard Lohse kontrollieren heute Motorräder an einer beliebten Strecke mitten im Harz. Nach wenigen Minuten ziehen die Beamten vier Motorradfahrer aus Dänemark aus dem Verkehr. Offenbar gibt es Schwierigkeiten mit der Verständigung. Und wo sind eigentlich Führerschein und Fahrzeugpapiere?Und:Geld oder Hahn zudrehen?Jürgen Ludwig, Spitzname Jogi und Lars Asbeck sind seit zehn Jahren ein Team bei den Berliner Wasserbetrieben. Ihre Aufgabe ist es Wasserleitungen zu sperren, wenn die Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen