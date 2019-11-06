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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Auf der Streife in Hoyerswerda

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Auf der Streife in Hoyerswerda

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Freitagnachmittag in Hoyerswerda. Spätschicht für Polizeikommissar René Wiesner und Polizeiobermeisterin Mandy Michael. Ihr erster Fall heute: Ein Baby hat sich am Bein verletzt. Die Beamten müssen nun den Notarzt verständigen. Auch gegen den Willen des genervten Vaters?Und:Postkontrolle hinter schwedischen GardinenDie Justizvollzugsbeamten Ines Herbig und Boris Nagl wollen in der JVA Kempten die Post der Gefangenen kontrollieren. Das Briefgeheimnis ist im Allgäuer Knast deswegen aufgehoben worden. Nicht ohne Grund. Denn schon oft haben die Beamten Geheim-Botschaften und Schmuggelware in der Post entdeckt? Rechte: kabel eins

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