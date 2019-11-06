Auf der Streife in HoyerswerdaJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Auf der Streife in Hoyerswerda
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Freitagnachmittag in Hoyerswerda. Spätschicht für Polizeikommissar René Wiesner und Polizeiobermeisterin Mandy Michael. Ihr erster Fall heute: Ein Baby hat sich am Bein verletzt. Die Beamten müssen nun den Notarzt verständigen. Auch gegen den Willen des genervten Vaters?Und:Postkontrolle hinter schwedischen GardinenDie Justizvollzugsbeamten Ines Herbig und Boris Nagl wollen in der JVA Kempten die Post der Gefangenen kontrollieren. Das Briefgeheimnis ist im Allgäuer Knast deswegen aufgehoben worden. Nicht ohne Grund. Denn schon oft haben die Beamten Geheim-Botschaften und Schmuggelware in der Post entdeckt? Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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