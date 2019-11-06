Einsatz für die Grugabad-BademeisterJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Grugabad-Bademeister
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Grugabad erwartet heute 9000 Badegäste. Für das Personal bedeutet dies: Großeinsatz. Die Schichtleitung haben heute die Schwimmmeister Niko Rump und Dominik Waap. Die Kollegen am Wellenbad melden den ersten Einsatz für die Schwimmmeister. Ein Unfall ist passiert? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen