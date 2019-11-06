Einsatz für die Tempelhof SecurityJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Tempelhof Security
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatz für die Tempelhof SecurityFlughafen Berlin Tempelhof. 85 Jahre lang starteten von hier Boeings und Airbusse in die ganze Welt. Seit 2008 ist der Flughafen stillgelegt und ist jetzt ein öffentlich zugänglicher Park. Doch die 386 Hektar sind ein schier unkontrollierbares Areal für illegale Tätigkeiten aller Art. Lutz Frank und Roland Steuk müssen Verstärkung anfordern? Und:Einsatz im UrlaubsparadiesDer durchschnittliche Deutsche hat im letzten Jahr knapp 10 Tage auf Reisen im Ausland verbracht und 1/3 der Urlauber zog es in die Türkei. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen