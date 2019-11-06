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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u.a.: Parksteuerung Heidepark

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u.a.: Parksteuerung Heidepark

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Adrenalin pur: Der Heide-Park in Soltau. Hier wird gefahren, geschrieen und gefeiert. Eckhard Löbert von der Parksteuerung sorgt für die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf auf dem Gelände. Ungeduldige Gäste und verletzte Mitarbeiter halten auch seinen Adrenalinpegel ständig oben. Und:Reiseleiter im Einsatz. Die Türkei ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Die beiden türkischen Riviera Reiseleiter Metin Dönmez und Volkan Safak bekommen es immer wieder mit skurrilen Problemen zu tun - wie heute: Metin muss einem Pärchen helfen, dass am Strand in eine gemeine Touristenfalle getappt ist? Rechte: kabel eins

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