Heute u.a.: Parksteuerung HeideparkJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u.a.: Parksteuerung Heidepark
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Adrenalin pur: Der Heide-Park in Soltau. Hier wird gefahren, geschrieen und gefeiert. Eckhard Löbert von der Parksteuerung sorgt für die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf auf dem Gelände. Ungeduldige Gäste und verletzte Mitarbeiter halten auch seinen Adrenalinpegel ständig oben. Und:Reiseleiter im Einsatz. Die Türkei ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Die beiden türkischen Riviera Reiseleiter Metin Dönmez und Volkan Safak bekommen es immer wieder mit skurrilen Problemen zu tun - wie heute: Metin muss einem Pärchen helfen, dass am Strand in eine gemeine Touristenfalle getappt ist? Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen