Auf der Jagd nach Tabak- und GeldschmugglernJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Auf der Jagd nach Tabak- und Geldschmugglern
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zollamt Bietingen an der Deutsch-Schweizer Grenze: Unterstützt durch Spürhund Rambo suchen die Zöllner nach Schwarzgeld-Schmugglern. Einen Mietwagen mit drei italienischen Insassen nehmen die Beamten genauer unter die Lupe ... Samstagnacht in Hoyerswerda: Polizeikommissar René Wiesner und Polizeiobermeisterin Mandy Michael sind auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz. Ein Auto ist in einen Zaun gefahren, doch der Unfallverursacher hat das Weite gesucht ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen