Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Schmuggler, aufgepasst!
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
An der deutsch-tschechischen Grenze wollen Ralph Hertkorn und Wolfgang von Pelden Cloudt Schmugglern auf die Schliche kommen. Instinktiv picken sie sich verdächtige Fahrzeuge aus dem Verkehr - meist zu Recht ... Und: Die Beamten Rene Völkner und Jens Kersten müssen bei ihrem heutigen Einsatz in einem leerstehenden Haus in Saalfeld sehr vorsichtig sein. Das Gebäude dient als Unterschlupf für Junkies und Obdachlose ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen