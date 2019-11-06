Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: Jede Sekunde zählt...

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Dienstbeginn für Zöllnerin Elena Wiegand und Veterinärin Silke Herzberg von der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen. Stichprobenartig kontrollieren die Veterinäre täglich die Reisenden auf sogenannten "risikobehafteten Flügen". Eine junge Frau reist aus Vietnam ein und hat ziemlich viel Gepäck. Das wollen sich Elena und Silke jetzt mal genauer anschauen. Und: Verkehrsunfall in Augsburg! Die Augsburger Innenstadt: Einsatz für die Polizeistreife Wolfgang Scharbow und Erwin Ruile. Heute werden die beiden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine Radfahrerin und ein Motorrad sind kollidiert! Rechte: kabel eins

