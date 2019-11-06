Inselpolizisten auf SchmugglerjagdJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Inselpolizisten auf Schmugglerjagd
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Zöllner Jörg Kleinschmidt und Helge Müller wissen, dass die Insel Usedom nicht nur Urlaubsparadies ist. Hinter der deutsch-polnischen Grenze liegt der Schnäppchenmarkt für Zigarettenschmuggler. Doch auch für unachtsame Touristen folgen Konsequenzen ... Und: Um 22 Uhr öffnet die Kieler Diskothek "Moonlight". Schlägereien sind im "Moonlight" an der Tagesordnung. Deswegen lässt Sicherheitschef Max Stolzenburg keinen seiner Kollegen ohne Sicherheitsweste arbeiten... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen