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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Inselpolizisten auf Schmugglerjagd

Folge vom 06.11.2019
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Inselpolizisten auf Schmugglerjagd

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Inselpolizisten auf Schmugglerjagd

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Zöllner Jörg Kleinschmidt und Helge Müller wissen, dass die Insel Usedom nicht nur Urlaubsparadies ist. Hinter der deutsch-polnischen Grenze liegt der Schnäppchenmarkt für Zigarettenschmuggler. Doch auch für unachtsame Touristen folgen Konsequenzen ... Und: Um 22 Uhr öffnet die Kieler Diskothek "Moonlight". Schlägereien sind im "Moonlight" an der Tagesordnung. Deswegen lässt Sicherheitschef Max Stolzenburg keinen seiner Kollegen ohne Sicherheitsweste arbeiten... Rechte: kabel eins

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