Unterwegs mit dem GerichtsvollzieherJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Obergerichtsvollzieher Günter Mattern ist morgens um neun Uhr auf dem Weg zu seinem ersten Termin: In Anweiler besucht er eine Frau, die ihrem Vermieter fast 4.000 Euro schuldet und somit seit einem Jahr umsonst wohnt. Günter zeigt sich kompromisslos: Er lässt die Tür vom Schlosser öffnen ... Und: Die Zollbeamten Frank und Rainer stoppen zwei Verdächtige im Grenzgebiet. Die Männer behaupten, keine Drogen dabei zu haben - doch Spürhund Anuk schlägt an ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins