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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Obergerichtsvollzieher Günter Mattern ist morgens um neun Uhr auf dem Weg zu seinem ersten Termin: In Anweiler besucht er eine Frau, die ihrem Vermieter fast 4.000 Euro schuldet und somit seit einem Jahr umsonst wohnt. Günter zeigt sich kompromisslos: Er lässt die Tür vom Schlosser öffnen ... Und: Die Zollbeamten Frank und Rainer stoppen zwei Verdächtige im Grenzgebiet. Die Männer behaupten, keine Drogen dabei zu haben - doch Spürhund Anuk schlägt an ... Rechte: kabel eins

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