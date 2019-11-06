Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für die Tierrechtler

Folge vom 06.11.2019
Einsatz für die Tierrechtler

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Tierrechtler

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tierschützer Stefan Bröckling und Bernd Bünker von der Organisation PETA entdecken im Münsterland zwei eingesperrte Hunde, die in ihrem Zwinger schon ganz verwahrlost sind. Stefan dokumentiert alles mit der Kamera - plötzlich taucht der aufgebrachte Besitzer auf ... Und: Martin Finnberg ist Schiffslotse. Seine Aufgabe ist es, große Frachter heil durch den 90 Kilometer langen Nord-Ostsee-Kanal zu bringen. Heutige Herausforderung: Die MS Timbus muss vier riesige Frachter passieren. Rechte: kabel eins

