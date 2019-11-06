Einsatz für die TierrechtlerJetzt ohne Werbung streamen
Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Tierrechtler
Folge vom 06.11.2019
Tierschützer Stefan Bröckling und Bernd Bünker von der Organisation PETA entdecken im Münsterland zwei eingesperrte Hunde, die in ihrem Zwinger schon ganz verwahrlost sind. Stefan dokumentiert alles mit der Kamera - plötzlich taucht der aufgebrachte Besitzer auf ... Und: Martin Finnberg ist Schiffslotse. Seine Aufgabe ist es, große Frachter heil durch den 90 Kilometer langen Nord-Ostsee-Kanal zu bringen. Heutige Herausforderung: Die MS Timbus muss vier riesige Frachter passieren. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
