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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Müllsündern auf der Spur

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Müllsündern auf der Spur

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Mülldetektive Ralf und Dieter sind seit drei Jahren auf der Jagd nach Müllsündern in Köln. Jährlich wühlen sich die beiden durch rund 3.000 Tonnen Abfall, um Tätern auf die Schliche zu kommen ... Und: Die Securitys Manu und Paule verwehren so manchem Gast den Zutritt zur Diskothek Stubu. Die beiden kontrollieren die Gäste auf Herz und Nieren - gerade Minderjährige versuchen immer wieder, mit gefälschten Ausweisen in den Club zu kommen ... Rechte: kabel eins

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