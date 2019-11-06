Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Müllsündern auf der Spur
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Mülldetektive Ralf und Dieter sind seit drei Jahren auf der Jagd nach Müllsündern in Köln. Jährlich wühlen sich die beiden durch rund 3.000 Tonnen Abfall, um Tätern auf die Schliche zu kommen ... Und: Die Securitys Manu und Paule verwehren so manchem Gast den Zutritt zur Diskothek Stubu. Die beiden kontrollieren die Gäste auf Herz und Nieren - gerade Minderjährige versuchen immer wieder, mit gefälschten Ausweisen in den Club zu kommen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins