Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Fahrkarten, bitte!
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Fahrkartenkontrolleure Lars und Norbert sind heute in Bussen und Bahnen auf Schwarzfahrerjagd. Ein äußerst aufmüpfiger und unverschämter Halbstarker macht ihnen das Leben schwer ... Und: Jürgen Ludwig und Lars Asbeck von den Berliner Wasserbetrieben sind heute gemeinsam als Inkasso-Team unterwegs. Ihr erster Auftrag: Eine Hausverwaltung schuldet den Wasserbetrieben über 7.500 Euro, obwohl die Mieter fristgerecht zahlen. Schuld ist der Vermieter ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins