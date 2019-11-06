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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Fahrkarten, bitte!

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Die Fahrkarten, bitte!

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Fahrkartenkontrolleure Lars und Norbert sind heute in Bussen und Bahnen auf Schwarzfahrerjagd. Ein äußerst aufmüpfiger und unverschämter Halbstarker macht ihnen das Leben schwer ... Und: Jürgen Ludwig und Lars Asbeck von den Berliner Wasserbetrieben sind heute gemeinsam als Inkasso-Team unterwegs. Ihr erster Auftrag: Eine Hausverwaltung schuldet den Wasserbetrieben über 7.500 Euro, obwohl die Mieter fristgerecht zahlen. Schuld ist der Vermieter ... Rechte: kabel eins

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