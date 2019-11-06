Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Verkehrschaos in Beckum
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Beckum in Nordrheinwestfalen: Die Ordnungshüterin Stefanie Gralla ist in der 37.000-Einwohner-Stadt auf Falschparkerjagd. Doch während Stefanie noch nach Parksündern sucht, eskaliert ein paar Meter weiter ein Streit. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen