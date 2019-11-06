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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Plagiatrazzia in Bulgarien

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Plagiatrazzia in Bulgarien

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bulgarien, 16 Uhr, Sonnenstrand: Neil, Markenschutzbeauftragter für die Firma Puma, und sein bulgarischer Ermittler Hristo jagen Fälscherbanden. Überall, wo die Puma-Raubkatze drauf ist, muss auch eine Raubkatze drin sein ... Und: Zehn Uhr morgens in Hamburg: Schichtbeginn für Torsten Görlitz und Marko Schultz vom Verbraucherschutzamt Wandsbek. Die beiden sind Lebensmittelkontrolleure. Ihr erster Auftrag: eine schon bekannte Bäckerei in der Fußgängerzone ... Rechte: kabel eins

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