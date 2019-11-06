Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Plagiatrazzia in Bulgarien
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bulgarien, 16 Uhr, Sonnenstrand: Neil, Markenschutzbeauftragter für die Firma Puma, und sein bulgarischer Ermittler Hristo jagen Fälscherbanden. Überall, wo die Puma-Raubkatze drauf ist, muss auch eine Raubkatze drin sein ... Und: Zehn Uhr morgens in Hamburg: Schichtbeginn für Torsten Görlitz und Marko Schultz vom Verbraucherschutzamt Wandsbek. Die beiden sind Lebensmittelkontrolleure. Ihr erster Auftrag: eine schon bekannte Bäckerei in der Fußgängerzone ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen