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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Marktmeisterin Schöneberg

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Marktmeisterin Schöneberg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Winterfeldplatz in Berlin Schöneberg: Mehrere tausend Kunden besuchen jedes Wochenende den dortigen Warenmarkt. Wer, was, wann und wo verkaufen darf, liegt in der Hand von Marktmeisterin Gudrun Schaubs ... Und: 22 Uhr in Bad Ems: Nachtschicht für Sabine Schmitz und Bernhard Foerges von der Citystreife. Zu später Stunden geraten hier oft Jugendliche außer Rand und Band. Es dauert nicht lange, da entdecken die Kontrolleure zwei betrunkene Teenager ... Rechte: kabel eins

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