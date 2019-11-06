Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Marktmeisterin Schöneberg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Winterfeldplatz in Berlin Schöneberg: Mehrere tausend Kunden besuchen jedes Wochenende den dortigen Warenmarkt. Wer, was, wann und wo verkaufen darf, liegt in der Hand von Marktmeisterin Gudrun Schaubs ... Und: 22 Uhr in Bad Ems: Nachtschicht für Sabine Schmitz und Bernhard Foerges von der Citystreife. Zu später Stunden geraten hier oft Jugendliche außer Rand und Band. Es dauert nicht lange, da entdecken die Kontrolleure zwei betrunkene Teenager ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins