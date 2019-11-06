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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Klopf, klopf, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür

Folge vom 06.11.2019
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Klopf, klopf, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür

Klopf, klopf, der Gerichtsvollzieher steht vor der TürJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Klopf, klopf, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerichtsvollzieher Timo Schneider ist morgens um zehn Uhr bei seinem ersten Termin in Cottbus: Ein Hartz-4-Empfänger hat die Pacht für seine Garage nicht bezahlt. Doch der Schuldner besitzt keinen Cent und so macht sich Timo auf die Suche nach Pfändbarem ... Und: Zollhauptsekretär Markus K. vom Zollamt Reischenhart nimmt heute mehrere hundert Postsendungen unter die Lupe. Er muss überprüfen, ob das, was im Paket ist, überhaupt ins Land darf ... Rechte: kabel eins

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