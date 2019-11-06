Klopf, klopf, der Gerichtsvollzieher steht vor der TürJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Klopf, klopf, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerichtsvollzieher Timo Schneider ist morgens um zehn Uhr bei seinem ersten Termin in Cottbus: Ein Hartz-4-Empfänger hat die Pacht für seine Garage nicht bezahlt. Doch der Schuldner besitzt keinen Cent und so macht sich Timo auf die Suche nach Pfändbarem ... Und: Zollhauptsekretär Markus K. vom Zollamt Reischenhart nimmt heute mehrere hundert Postsendungen unter die Lupe. Er muss überprüfen, ob das, was im Paket ist, überhaupt ins Land darf ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen