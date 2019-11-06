Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im Kölner Stadionbad findet die Wakeboard Weltmeisterschaft statt. Rund 6.000 Fans wollen hier waghalsige Sprünge der besten Boarder sehen. Eine echte Herausforderung für die Securitys Michael Kunkel und Hardy Steding, denn die müssen jeden Besucher durchsuchen ... Und: Marcel Stärke ist Platzwart des Fünf-Sterne-Campingplatzes Triangel an der Ostsee. Heute hat der 34-Jährige einen Notfall: Das Dach des Restaurants ist undicht ... Rechte: kabel eins

