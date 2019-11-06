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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Drogenkontrolle im Knast

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Drogenkontrolle im Knast

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Sicherheitsgruppenleiter Dirk erklärt den heutigen Einsatz: Gefangene und Zellen in der Justizvollzugsanstalt Zeithain bei Dresden sollen kontrolliert werden. Dabei müssen die Beamten und ihre Spürhunde die Zellen sorgfältig in Augenschein nehmen, um auch gute Verstecke ausfindig zu machen ... Und: In Speyer kontrolliert Polizist Wolfgang einen jungen Autofahrer auf Drogenbesitz. Dann fällt ihm ein ungewöhnlicher Gegenstand auf, der dem Beifahrer gehört ... Rechte: kabel eins

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