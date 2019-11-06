Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Drogenkontrolle im Knast
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Sicherheitsgruppenleiter Dirk erklärt den heutigen Einsatz: Gefangene und Zellen in der Justizvollzugsanstalt Zeithain bei Dresden sollen kontrolliert werden. Dabei müssen die Beamten und ihre Spürhunde die Zellen sorgfältig in Augenschein nehmen, um auch gute Verstecke ausfindig zu machen ... Und: In Speyer kontrolliert Polizist Wolfgang einen jungen Autofahrer auf Drogenbesitz. Dann fällt ihm ein ungewöhnlicher Gegenstand auf, der dem Beifahrer gehört ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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