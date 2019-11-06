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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Lkw-Kontrolle an der Schweizer Grenze

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Lkw-Kontrolle an der Schweizer Grenze

35 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zollbetriebsinspektor Robert Weiß und seine Kollegen stoppen an der Schweizer Grenze einen Truck, der angeblich nur Holzstämme geladen hat. Doch aus jahrelanger Erfahrung wissen die Beamten: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ... Und: Einsatz für die Müllermittler Horst Neure und Thomas Gadow: Sie sind in Hannover auf Streife, um Umweltsündern das Handwerk zu legen. Wer illegal Abfall entsorgt, bekommt es mit ihnen zu tun. Das erfordert manchmal auch Detektivarbeit ... Rechte: kabel eins

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