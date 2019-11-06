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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

München sucht den Stadtmusikanten

Folge vom 06.11.2019
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München sucht den Stadtmusikanten

München sucht den StadtmusikantenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: München sucht den Stadtmusikanten

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Albert, der Leiter der Stadtinformation, ist die oberste Instanz für Straßenmusiker in München. Er entscheidet, wer in der Fußgängerzone am Marienplatz spielen darf und wer noch üben muss. Neue Künstler müssen bei dem "Dieter Bohlen der Fußgängerzone" ein Casting überstehen ... Und: Einsatz für Polizeihauptmeister Wolfgang Scharbow und Erwin Ruile in der Augsburger Innenstadt: Ihre Schicht hat gerade begonnen, und schon gibt es Ärger. Ein Mann hat eine Flasche Whisky gestohlen. Rechte: kabel eins

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