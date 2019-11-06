München sucht den StadtmusikantenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: München sucht den Stadtmusikanten
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Albert, der Leiter der Stadtinformation, ist die oberste Instanz für Straßenmusiker in München. Er entscheidet, wer in der Fußgängerzone am Marienplatz spielen darf und wer noch üben muss. Neue Künstler müssen bei dem "Dieter Bohlen der Fußgängerzone" ein Casting überstehen ... Und: Einsatz für Polizeihauptmeister Wolfgang Scharbow und Erwin Ruile in der Augsburger Innenstadt: Ihre Schicht hat gerade begonnen, und schon gibt es Ärger. Ein Mann hat eine Flasche Whisky gestohlen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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