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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u.a.: Baukontrolle in Halle

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u.a.: Baukontrolle in Halle

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Günter Eichler und Christoph Nentwig vom Gewerbeaufsichtsamt sind im Namen der Sicherheit unterwegs: Auf Baustellen wird nicht selten nachlässig gearbeitet und dann sind saftige Bußgelder fällig. Schon bei ihrem ersten Kontrollobjekt finden sie zahlreiche Mängel ... Und: Tausende Raver sind zum Melt-Festival angereist. Das heißt: ständige Einsatzbereitschaft für die Polizisten, die aus Erfahrung wissen, dass die Feierwütigen des Öfteren Alkohol und Drogen konsumieren ... Rechte: kabel eins

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