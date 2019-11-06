Heute u.a.: Baukontrolle in HalleJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u.a.: Baukontrolle in Halle
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Günter Eichler und Christoph Nentwig vom Gewerbeaufsichtsamt sind im Namen der Sicherheit unterwegs: Auf Baustellen wird nicht selten nachlässig gearbeitet und dann sind saftige Bußgelder fällig. Schon bei ihrem ersten Kontrollobjekt finden sie zahlreiche Mängel ... Und: Tausende Raver sind zum Melt-Festival angereist. Das heißt: ständige Einsatzbereitschaft für die Polizisten, die aus Erfahrung wissen, dass die Feierwütigen des Öfteren Alkohol und Drogen konsumieren ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen