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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Abschlepper in Hamburg

Folge vom 06.11.2019
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Abschlepper in Hamburg

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Abschlepper in Hamburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Timo Hoffmann arbeitet beim Abschleppdienst. Sein Arbeitsgebiet: die Hamburger Innenstadt. Gerade heute wird das Rangieren mit dem Wagen eine Herausforderung, denn in der Stadt wird ein Fest gefeiert ... Und: Sonne, Strand, Palmen und ein schmutziges Hotelzimmer - eine Erfahrung vieler Touristen auf Mallorca. Hoteltester Caroline Gerlich und Marco Lehmann wollen hier Beschwerden auf den Grund gehen und checken unerkannt ein. Fällt ihr Urteil negativ aus, so folgen Konsequenzen! Rechte: kabel eins

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