Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Abschlepper in Hamburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Timo Hoffmann arbeitet beim Abschleppdienst. Sein Arbeitsgebiet: die Hamburger Innenstadt. Gerade heute wird das Rangieren mit dem Wagen eine Herausforderung, denn in der Stadt wird ein Fest gefeiert ... Und: Sonne, Strand, Palmen und ein schmutziges Hotelzimmer - eine Erfahrung vieler Touristen auf Mallorca. Hoteltester Caroline Gerlich und Marco Lehmann wollen hier Beschwerden auf den Grund gehen und checken unerkannt ein. Fällt ihr Urteil negativ aus, so folgen Konsequenzen! Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen