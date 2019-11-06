Heute u.a.: Einsatz für das BAGJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u.a.: Einsatz für das BAG
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Peter Rabus vom Bundesamt für Güterverkehr, kurz BAG, ist rund um Ulm im Einsatz. Er kontrolliert, ob die Lkw auf der A 7 auch verkehrssicher sind. Bei jedem zehnten Wagen stellen die Kontrolleure zum Teil gravierende Mängel fest ... Und: Stefan Kühn ist Pannenhelfer beim ADAC in Berlin - und Retter in der Not für gestrandete Autofahrer. Sein erster Einsatz an diesem Morgen: Schlüssel weg und Auto zu. Mit Keil und Luftkissen versucht er, die Tür aufzustemmen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen